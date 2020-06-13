Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.06.2020 23:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.06.2020 23:18
    ABONE OL

    üyesi 'den son vaka sayıları üzerinden dikkat çeken uyarı!

    Sağlık Bakanlığı   Üyesi Prof. Dr. , 12 -  vaka sayılarıyla ilgili değerlendirmede ve uyarıda bulundu. Özlü, "Bu bir uyandırma alarmı" ifadesini kullandığı değerlendirmesinde, "Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük' gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor" ifadelerini kullandı.

    Özlü'den dikkat çeken uyarı!

    Sağlık Bakanlığı Üyesi Prof. Dr. , 12 - vaka sayılarıyla ilgili değerlendirmede ve uyarıda bulundu.

    "BU BİR UYANDIRMA ALARMI"
    Özlü, "Bu bir uyandırma alarmı" ifadesini kullandığı değerlendirmesinde, "Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük' gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor" dedi.

    "Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız" uyarısında bulunan Özlü şunları ifade etti:

    "KENDİNİZİ TEHLİKEYE ATMAYIN"
    "Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın."

    Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törenlerin eskisi gibi olamayacağını ifade eden Özlü, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım" dedi.

    Virüsün bulaşıcılığı konusuna da değinen Özlü, "Bana bir şey olmaz' demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz" dedi ve şöyle devam etti:

    "Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den son vaka sayıları üzerinden dikkat çeken uyarı!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri