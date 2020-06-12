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    • 12.06.2020 16:19
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    Yarın var mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    Yarın var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasaklarının akıbeti merak ediliyor. Türkiye’nin normalleşme dönemine girmesiyle birlikte hafta sonu uygulanacak yasakların devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta için de sokağa çıkma yasağı kararı alınmış ardından Başkan Erdoğan yasağın kaldırıldığını duyurmuştu. Peki, 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? ? İşte detaylar…

    Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

    13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'nin birçok şehrindeki vatandaşlar bu hafta sonu yasak olup olmadığını araştırıyor. Koronavirüs salgını mücadele devam ederken, hastalığının yayılmaması için önlemler alınmaya devam ediyor. Bilindiği üzere aylardır hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta bu yasak uygulanmadı. Normalleşme dönemine girilmesiyle hafta sonu yasaklarının sürüp sürmeyeceği merak ediliyordu. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

    YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

    13-14 Haziran hafta sonuna yönelik alınmış bir yasak kararı bulunmuyor. Yasak kararı alındığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    BİLİM KURULU'NDAN YASAK ÖNERİSİ

    Türkiye genelinde 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya konulan 'normalleşme' adımlarının vaka sayılarına etkisinin bu hafta ortasına kadar alınması öngörülmüştü. Önceki gün yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında da, açılımların etkisi masaya yatırıldı. Birçok sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte tüm Türkiye'de yaşanan yoğunluğun vaka tablosunda olumsuz değişime yol açmadığı savunulurken, vaka sayılarının belli bir bantta takılıp kaldığına dikkat çekildi.

    CEZA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERDİLER

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Bilim Kurulu üyeleri bu direncin kırılması için özellikle kapalı alanlarda maske takmayanlara cezai yaptırım uygulanması, vakaların öngörülmeyen bir şekilde arttığı ve potansiyel kümelenmelerin yaşandığı illerde gerekirse sokağa çıkma yasağı dâhil, bazı tedbirlerin uygulanması önerisinde bulundu.

    RAKAMLAR ÖNGÖRÜLERİN UZAĞINDA KALDI

    Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı modellemelerde haziranın ortasına kadar günlük vaka sayısının 500'lü rakamlara inmesi, temmuz başı itibarıyla ise 100'ün altına düşmesi öngörülüyordu. Ancak asker uğurlamaları, 'geçmiş bayramın mübarek olsun' ziyaretleri, taziye, nişan gibi kapalı alanlarda yapılan bazı toplu faaliyetler ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması nedeniyle oluşan yığılmaların vaka tablosunun 800-900'lü rakamlarda direnç göstermesine sebep olduğu kaydedildi.

    "LOKAL OLARAK KURALLARA UYMAYANLAR VAR"

    Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde "Bu açılımların çok fazla olumsuz yansıması olmadı. Açılımlar, vakaların azalma hızını düşürdü. Bunun tek sebebi ihmaller. Bu ihmaller yaygın değil. Aksi hâlde İran'da olanlar bizde de olurdu. Lokal olarak kurallara uymayanlar var" görüşünün dile getirildiği kaydedildi.
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