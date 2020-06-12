Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BİLİM KURULU'NDAN YASAK ÖNERİSİ

Türkiye genelinde 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya konulan 'normalleşme' adımlarının vaka sayılarına etkisinin bu hafta ortasına kadar alınması öngörülmüştü. Önceki gün yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında da, açılımların etkisi masaya yatırıldı. Birçok sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte tüm Türkiye'de yaşanan yoğunluğun vaka tablosunda olumsuz değişime yol açmadığı savunulurken, vaka sayılarının belli bir bantta takılıp kaldığına dikkat çekildi.

CEZA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERDİLER

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Bilim Kurulu üyeleri bu direncin kırılması için özellikle kapalı alanlarda maske takmayanlara cezai yaptırım uygulanması, vakaların öngörülmeyen bir şekilde arttığı ve potansiyel kümelenmelerin yaşandığı illerde gerekirse sokağa çıkma yasağı dâhil, bazı tedbirlerin uygulanması önerisinde bulundu.