POLİS OPERASYON YAPTI, "PANDEMİ ÇETESİ" ÇÖKERTİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu, 9 Haziran günü 16 ayrı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla olayın şüphelisi olduğu belirlenen 10 kişi kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir adet tabancaya birlikte gerçekleştirdikleri hırsızlıklardan elde ettikleri değerlendirilen, ziynet eşyası, çok sayıda cep telefonu, oyun konsolu, dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler burada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında yüzlerine tanınmamak için cerrahi maske taktıkları, daha sonra çaldıkları eşyalarla araçlarına binerek uzaklaştıkları görüldü.