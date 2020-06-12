Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında piknik alanları da kapatılan yerler arasında yer alıyordu. Alanlara girişler geçici süreliğine yasaklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri ve plajlar 1 Haziran'dan itibaren yeniden kullanılmaya başlandı. Gözler şimdi "Hafta sonu mangal yapmak serbest mi?" sorusunun yanıtına çevrildi. Peki, mangal yasağı ne zaman kalkacak? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

MANGAL YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Genelgeye göre, mangal yapmak hariç olmak üzere 1 Haziran'dan itibaren piknik alanları faaliyetlere başladı. Ancak mangal yasağının ne zaman kalkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.