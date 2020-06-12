



BİLİRKİŞİ RAPORUNU DA YOK SAYDILAR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri, şüphelilerin 2005,2011, 2012 yıllarındaki mülakatlara katılarak, örgüt tarafından tasarlanan formülle avantajlı bir şekilde TSK'ya sızdırıldığı tespitini yok sayarak tartışmalı bir karara imza attı. KOM Daire Başkanlığı'nın ODTÜ'lü uzman bilirkişiler tarafından incelettiği aday numaraları üzerinde uygulanan şifreleme yönteminin tesadüf olma olasılığının üst üste 10 yıl milli piyangoda büyük ikramiye çıkma ihtimalinden düşük olduğu tespiti görmezden gelindi.

SAVCILIK İTİRAZINDA DELİLLERİ SIRALADI

Savcılık, mahkemeye gönderdiği itiraz yazısında, bu şekilde mülakatlarda avantaj sağladığı anlaşılan bin 79 kişiden 437'sinin önceden FETÖ'den işlem gördüğünü, 639'unun ise örgütün TSK'daki kriptolarının haberleştiği sistem olan ankesörlü telefon irtibatlarının olduğunu vurguladı.