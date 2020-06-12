Cuma mesajları sözleri 12 Haziran! Anlamlı hadisli Cuma mesajları | Resimli Cuma mesajları indir!

* Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

* "Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagısla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

* Günahlara kefarettir, gönüldeki keder. Niyetler halis olunca, ameller olmaz heder. Biraz sabreyle bak, neler göreceksin neler. Mevlâm ihmal değil, imtihan eder. Hayırlı cumalar...

* "Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

* Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

* Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.