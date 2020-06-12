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    • 12.06.2020 10:29
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    ! Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1,

    Vatandaşların merak ettiği ve gündemde en çok araştırılan konularından biri olan haberimizde yer alıyor. Özellikle vaktinin çoğunu televizyon karşısında geçirenler, corona virüsle mücadele kapsamında mümkün olduğunca evden çıkmayıp televizyona bakanlar her gün arama motorları üzerinden kanalların yayın akışlarını araştırıyor. İzlenmek istenen programların saatini geçirmemeniz için 12 Haziran Cuma Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, programına göz atabilirsiniz.

    12 Haziran Cuma yayın akışı! Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı

    Akşam işlerinden evlerine dönen vatandaşlar özellikle televizyon kanallarının akşam kuşağında hangi programların olduğunu merak ediyor. 12 Haziran Cuma Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı programlarını sizler için haberimizde derledik. Böylece farklı konseptte pek çok programın yer aldığı gündüz ve akşam kuşağı yayınlarından en beğendiğinizi saatinde yakalayarak izleyebilirsiniz.

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kahvaltı Haberleri
    08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Karayip Korsanları 3
    23:00 Kardeş Payı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
    10:00 Survivor Panaroma
    12:30 Doya Doya Moda
    15:45 Lezzet Düşkünleri
    20:00 Survivor

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Yabancı Damat
    07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    10:45 Aşk-ı Memnu
    13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    15:45 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:15 Arka Sokaklar (Sezon finali)

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:20 Evde Hareket Zamanı
    10:10 Benim Tatlı Yalanım
    13.00 Evde Hareket Zamanı
    13:45 Çilek Kokusu
    16:30 Güzel Köylü
    18:30 Star Haber
    20:00 Kızıl Elmas
    22:00 Medcezir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    05:30 Sağlıklı Mutfak
    06:15 Aslan Ailem
    09:30 İyi Fikir
    11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
    12:40 Vefa Dediğin
    12:50 Tam Zamanı
    13:15 Dert Ortağı
    13:45 Zinde Kal
    14:45 Sağlıklı Mutfak
    15:45 Uzaktan Erişim
    17:00 Ege'nin Hamsisi
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik"
    22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Psi Yedili
    08:00 Kendine İyi Bak
    09:30 Zahide Yetiş'le
    12:30 Kuaförüm Sensin
    16:00 Pis Yedili
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:15 Limonata
    Haberler Güncel 12 Haziran Cuma yayın akışı! Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı
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