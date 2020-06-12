12 Haziran Cuma yayın akışı! Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı

Akşam işlerinden evlerine dönen vatandaşlar özellikle televizyon kanallarının akşam kuşağında hangi programların olduğunu merak ediyor. 12 Haziran Cuma Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı programlarını sizler için haberimizde derledik. Böylece farklı konseptte pek çok programın yer aldığı gündüz ve akşam kuşağı yayınlarından en beğendiğinizi saatinde yakalayarak izleyebilirsiniz.