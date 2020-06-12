12 Haziran Cuma yayın akışı! Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı

Akşam işlerinden evlerine dönen vatandaşlar özellikle televizyon kanallarının akşam kuşağında hangi programların olduğunu merak ediyor. 12 Haziran Cuma Kanal D, ATV, Star TV, TV 8, TRT 1, Show TV yayın akışı programlarını sizler için haberimizde derledik. Böylece farklı konseptte pek çok programın yer aldığı gündüz ve akşam kuşağı yayınlarından en beğendiğinizi saatinde yakalayarak izleyebilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Karayip Korsanları 3
23:00 Kardeş Payı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Arka Sokaklar (Sezon finali)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13.00 Evde Hareket Zamanı
13:45 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kızıl Elmas
22:00 Medcezir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:30 Sağlıklı Mutfak
06:15 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik"
22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Limonata