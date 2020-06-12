Corona virüs (Kovid-19) ölüm, vaka ve iyileşen sayısı ve son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 174 bin 23, can kaybının 4 bin 763 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 147 bin 860'a ulaştığını bildirmişti. İşte 12 Haziran korona tablosu

KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.

11 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 174 bin 23, can kaybının 4 bin 763 olduğunu, 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 147 bin 860'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 190 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 17 hasta vefat ederken, 1021 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 500 bin 890, vaka sayısı 174 bin 23, vefat sayısı 4 bin 763 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 643, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 266, iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu.

"TEDBİRLERİ TERK ETMEYİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Test sayısında 2,5 milyona ulaştık, vakaların yüzde 85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirlerin terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

KOVİD-19'LA MÜCADELE SÜRECİNDE KAPATILAN SINIR KAPILARINDA NORMALLEŞME ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında iki gün önce toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kovid-19 ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda, kara, hava ve deniz sınır kapılarından yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişiyle, Türk vatandaşlarının ülkeden çıkış konuları değerlendirildi.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 pandemisiyle mücadele sürecinde yayımlanan ve Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş çıkışlarını düzenleyen ilgili genelgelerin, İran kara sınır kapılarından yolcu giriş çıkışlarına yönelik hükümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri yürürlükten kaldırıldı.

Hava yoluyla yapılacak seyahat planlamalarına ilişkin süreç Sağlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinesinde yönetilecek. Ülkeye giren Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının tamamına sağlık kontrolü yapılacak.

Kontroller sırasında semptom görülenler ile ihtiyaç duyulan hallerde de ücretsiz PCR testi yapılacak ve bu sürece ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.

KORONAVİRÜS TESPİTİNE YÖNELİK "TOPLUM TARAMA ÇALIŞMASI" BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit edecek.

Uygulama kapsamında, sağlık ekipleri, bugün TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yaptı. Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlandı.

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Akile Uzunlar, uygulamanın gelecek çalışmalara ışık tutacağını, Ankara'da 4 bin 90 haneye yönelik test çalışmalarına başlandığını bildirdi.

ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARI VE AİLE ODAKLI HİZMETLERDE NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk bakım kuruluşları ile çocuklara yönelik aile odaklı hizmetlere ilişkin normalleşme çalışmalarının yapılması kararlaştırıldı.

Çocuklara yönelik koruyucu aile, evlat edinme ve sosyal ekonomik destek süreçlerini 15 Haziran'dan itibaren başlatacak. Devlet korumasındaki çocuklar, 1 Temmuz'dan itibaren de sosyal, kültürel, sportif ve kamp etkinliklerine katılabilecek.

Ayrıca kuruluş bakımındaki çocukların yakınlarına, 1 Temmuz'dan itibaren ziyaret izni verilecek. LGS veya YKS'ye girecek kuruluş bakımındaki çocuklar psiko sosyal açıdan desteklenecek ve sınav tedbirleri hakkında bilgilendirilecek. Kuruluşlarda periyodik sağlık kontrolleri, maske, sosyal mesafe ile hijyen tedbirleri devam edecek.