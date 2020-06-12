Daha önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgahının görüntülerini çekerek saldıran CHP bir skandala daha imza attı.

CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik skandal talimatlar verildiği ortaya çıktı.

ALTUN'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'nin 'itibar suikasti'ne Başkan Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı video ile yanıt verdi.

"FİTNECİLERE PRİM VERMEYECEĞİZ"

Altun paylaştığı videoya, "Durmayacağız. Çalışacağız, hep çalışacağız! Fitnecilere, #İtibarSuikasti yapmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz! Hak davamızdan ayrılmayacağız. Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.