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    • 13.06.2020 00:02
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'ta 2 etkisiz hale getirildi

    İçişleri Bakanlığı, Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 in silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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    İçişleri Bakanlığı, Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 in silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

    Teröristlerle birlikte çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

    Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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