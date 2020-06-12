İçişleri Bakanlığı, Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Teröristlerle birlikte çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.