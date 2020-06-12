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    • 12.06.2020 20:05
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    merkezli operasyonu! 7 tutuklama

    merkezli 2 ilde terör örgütü 'nın sözde ""na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

    PKK'ya ağır darbe!

    merkezli 2 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

    Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/'nın sözde "" olarak nitelendirdiği ve düzenlenen açlık grevleri, ölüm orucu, intihar ve terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularının cezaevindeki tutuklu, hükümlü örgüt mensuplarına verdikleri talimatların deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

    23 GÖZALTI
    Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır'ın da bulunduğu iki ilde 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    7'Sİ TUTUKLANDI
    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

    Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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