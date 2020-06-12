Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hangi sureler okunur? 12 Haziran Cuma namazı saatleri!

CAMİ KURALLARI NELERDİR?



İstanbul Valiliği açıklamasına göre; Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

-Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

-Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

-Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

-Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

-Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.

-Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.