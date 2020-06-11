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    • 11.06.2020 17:02
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    Son dakika: açıkladı: Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... , turuncu kategoride aranan terörist 'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristin, 2016 yılında ‘ın Dürümlü Mezrası’nda 16 sivilin hayatını kaybettiği, yine aynı yılda ne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirlendi.

    Bakan Soylu açıkladı: Turuncu Kategori'ye bir çizik daha

    İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    ' Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da saldırısının faili terörist , kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar'


    BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
    İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE'DE yer alan, Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristtin, 2016 yılında Diyarbakır'ın Dürümlü Mezrası'nda 16 sivilin hayatını kaybettiği, yine aynı yılda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirlendi.

    Etkisiz hale getirilen diğer teröristin TURUNCU LİSTE'DE yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu açıkladı: Turuncu kategoride aranan terörist İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi
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