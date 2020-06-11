"VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN AÇIK BİR İHLÂLİDİR"

Açıklamada, "Bahse konu Egemen Üsler, 1960 Uluslararası Kıbrıs Antlaşmalarına taraf olan üç garantör ülke ve adadaki iki halkın liderleri tarafından imzalanan ve bir paket niteliği taşıyan bu anlaşmalar çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Bu gerçekler ışığında, üç garantör ülkenin ve adadaki iki tarafın tümünün bilgi ve onayı olmadan yapılacak herhangi bir değişiklik, hem 1960 Uluslararası Kıbrıs Antlaşmalarının hem de 1969 Antlaşmalar Hukukuna ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin açık bir ihlalidir." ifadesine yer verildi.