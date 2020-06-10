Buna göre; optisyenlik müesseselerinde fokometre ve pupillametre veya odaklama terminali kullanımı ve gözlük çerçevesi deneme işlemleri ile ilgili inceleme süresi olabildiğince kısa tutulacak. Personel ve müşteri dahil, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Randevulu sistemle çalışılması teşvik edilerek, müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Denenen ürünler ve ortam için ultraviyole ışınları uygulanacak.

Gıda sanayi ve üretim tesislerinde, yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenecek ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacak.