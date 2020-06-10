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    • 10.06.2020 13:23
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    Son dakika: 'da terör örgütü üyesi 4 kişi gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, 'da terör örgütü 'ya yönelik yapılan operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında bulunan li 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığındaki 4 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün yapılanması / içerisinde faaliyette bulunan Suriyeli 4 işinin kaçak yollarla yurda giriş yaptığı ve eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, kentte birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriyeli 4 zanlıyı gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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