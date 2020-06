Son dakika: İşte havuzlardaki yeni normaller!

Yüzme havuzları Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı. Öğrencilerin uğrak yerlerinden biri olan havuzlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılıyor. Bağcılar'da 15 Haziran'da faaliyete geçecek olan Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerindeki 8 kapalı yüzme havuzunda üst düzey temizlik ve güvenlik önlemleri alındı.



Yeni normal yaşam çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı hijyen kurallarına uygun şekilde havuzlarda salgına karşı sıkı tedbirler de alındı. Buna göre yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve sosyal alanlar dip köşe dezenfekte edildi. Klorlanan havuzlar temizleme robotlarıyla da steril hale getirildi. Can simidi, sosis ve yüzme tahtası gibi spor aletleri de sürekli temiz tutuluyor. Havuzun suyunun kullanıma uygun olup olmadığı gün içinde üç kez kontrol ediliyor.



KAPASİTE YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Havuza gelenler kapıda dezenfektan ve ateş ölçerle karşılanacak. Kapasiteleri yüzde 50'ye düşürülen havuzlarda, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlendi. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlaması yapıldı. Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alma, el, ayak dezenfeksiyonu yapma kuralı konuldu. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan sonra temizlenecek. Kovid-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmeyecek.



"HER SEANS ARASINDA BİR SAAT BOŞLUK OLACAK"

Havuzlarda yapılan hazırlık çalışmaları hakkında bilgi veren Bağcılar Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Nihat Adıgüzel, "Havuzlarımızı 15 Haziran itibariyle açacağız. Pandemi dolayısı ile yeni tedbirler aldık. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda yüzde 50 azalma olacak. Havuzun içerisinde 8 metrekareye 1 kişi, 4 metrekareye 1 kişi isteniyor. Daha önce 30 kişi aldığımız kişi sayısını 20 kişiye düşüreceğiz. Sağlıklı hizmet vermek istiyoruz. Bu havuzumuzda 5 kulvarımız var. Her kulvarda 4 sporcu olacak. Pandemi ile ilgili tüm uyarı afişlerini astık. Seanslarımızı düşürdük. Her havuzda 7 seans olacak. İlk seans 09.00'da başlayacak. Her seans arasında bir saat boşluk olacak. Buraya 20 kişi aldık 20 kişi de aynı anda duşlara gitmeyecek. İlk 10 kişi önde gidecek sonra 10 kişi gidecek. Duş yerlerinde ve giriş yerlerinde el değen yüzeysellerin hepsi dezenfekte edilecek" açıklamasına yer verdi.