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    • 10.06.2020 18:03
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    Son dakika: 'da teröristlere ait ve mühimmat ele geçirildi

    Gelen son dakika haberine göre, 'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kilogram plastik patlayıcı, 7 savunma tipi el bombası, 3 antitank roketatar mühimmatı, gece görüş dürbünü, 4 el telsizi ve bir miktar fişek bulundu.

    PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi!

    'da terör örgütü 'ya yönelik operasyonda ve mühimmat ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, 1 kilogram plastik patlayıcı, 7 savunma tipi el bombası, 3 antitank roketatar mühimmatı, gece görüş dürbünü, 4 el telsizi ve bir miktar fişek ele geçirildi.

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