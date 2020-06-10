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    • 10.06.2020 12:56
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    Son dakika: 'da operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

    Gelen son dakika haberlerine göre, 'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Şahısların adresine düzenlenen operasyonda, 831,5 gram eroin, 5 saksı içerisinde 15 kök marihuana, 3 bin 285 TL, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ve alüminyum folyo bulundu.

    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltında

    'de düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı ve evinde uyuşturucu sakladığı tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik 4 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi.

    Operasyonda, 831,5 gram eroin, 5 saksı içerisinde 15 kök marihuana, 3 bin 285 TL, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan poşet ve alüminyum folyo bulundu, Münür A, Selim S, Servet M, Şevket K, Aydoğan A, Salih Y. ve İhsan K. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket K. Salih Y, Aydoğan A, Münür A, Selim S. ve Servet M. tutuklandı, İhsan K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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