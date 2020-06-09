Özdil'in imar affına başvurduğu söyleyerek yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti.

YIKIM KOMEDİSİNE DEVAM…

Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiği ortaya çıkan evinin kaçak bölümlerinin yıkımı ise 5 gündür devam ediyor.

Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğini evinin kaçak bölümlerinin yıkımı devam ediyor.

Sabah saatlerinde Dündar'ın villasına gelen ekipleri evin ön cephesinde bulunan pergolelerin yıkımını tamamladı.

İşçiler daha sonra Dündar'ın bahçesine inerek Orman arazisine ait olan bölümlerin yıkımına başladı.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi koordinesi ile yıkımına başlanan villanın 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümleri 5 gündür 6 işçi tarafından yıkılıyor.