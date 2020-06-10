Kocaeli yeni Valisi Seddar Yavuz kimdir? Seddar Yavuz nerelidir, önceki görevleri nelerdir?

22.10.2007 tarihinde Antalya Kemer Kaymakamlığına atanan Vali Sayın Seddar YAVUZ, Türk İdareciler Derneği'nin 2008 yılı "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görülmüştür.

Vali Sayın Seddar YAVUZ, 28.08.2009 tarihinden itibaren İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevini yürütürken, Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli 2014/5916 sayılı Kararnamesi ile Uşak Valiliğine, 03.08.2015 tarih ve 2015/7991 sayılı Kararnamesi ile Muş Valiliğine, 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ile de Ordu Valiliği atandı ve bu görevine 05.07.2017 tarihinde başladı.

10.06.2020 tarihinde Kocaeli Valisi olarak atandı.