Kademeli mesai nedir? İstanbul'da hangi ilçelerde kademeli mesai uygulanacak? Sorusu oldukça fazla şekilde aratılıyor. Toplu taşımada yoğunluğu azaltıp, mesafeyi korumak için İstanbul'a 'kademeli mesai' gündemde. Mesai saatleri bölünecek, çalışanlar aynı anda yola çıkmayacak. İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan yoğunluk sonrası sosyal mesafenin korunabilmesine yönelik düşünülen Kademeli mesai sistemi, mesai saatlerinin bölünmesi, bazı meslek çalışanlarının aynı anda sokağa çıkmaması anlamına geliyor. Kurulun yaptığı çalışmalar arasında trafiğin zirve yaptığı saatlerde yapılan yolculuklara farklı ücret uygulanması, bu saatlerde serbest kart uygulamasına son verilmesi ve ofis çalışanlarının evden mesai yapmalarının teşvik edilmesi gibi öneriler de yer alıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KADEMELİ MESAİ NEDİR?
İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan yoğunluk sonrası sosyal mesafenin korunabilmesine yönelik düşünülen Kademeli mesai sistemi, mesai saatlerinin bölünmesi, bazı meslek çalışanlarının aynı anda sokağa çıkmaması anlamına geliyor.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KADEMELİ MESAİ UYGULANACAK?
İstanbul'un ana merkez ilçelerinde yaşanan trafik ve toplu taşıma yoğunluğun sosyal mesafeyi ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla örneğin Silivri iliçesinde kademeli mesaiye geçiş bu trafik yoğunluğunun azaltılmasında hiçbir etkinliği olmayacak. Beşiktaş, Taksim, Fatih, Kadıköy gibi özellikle merkez ilçelerde kademeli mesai sisteminin uygulanması gündeme gelebilir.
BÖLGESEL KADEMELENDİRME
Kurulun yaptığı çalışmalar arasında trafiğin zirve yaptığı saatlerde yapılan yolculuklara farklı ücret uygulanması, bu saatlerde serbest kart uygulamasına son verilmesi ve ofis çalışanlarının evden mesai yapmalarının teşvik edilmesi gibi öneriler de yer alıyor.
İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİYE GEÇECEK KURUMLAR HANGİLERİ?
Kurulun yaptığı çalışmalar arasında trafiğin zirve yaptığı saatlerde yapılan yolculuklara farklı ücret uygulanması, bu saatlerde serbest kart uygulamasına son verilmesi ve ofis çalışanlarının evden mesai yapmalarının teşvik edilmesi gibi öneriler de yer alıyor. Kademeli mesaiye geçecek kurumlar kesin olarak netleştirilmedi. Kademi mesai sistemine geçince ve kurumlar açıklanınca haberimizden takip edebilirsiniz.
İSTANBUL'DA KİMLER EVDEN ÇALIŞABİLECEK?
İstanbul'da uygulanması düşünülen kademeli mesai sisteminde hangi kurumların geçiş yapacağı belli değil. Bu meslek grupları açıklanmadı.
Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Şu anda İstanbul'un hangi ilçesine ne kadar yolculuk yoğunluğu var, bu ilçelerde hangi işletmeler, hangi kamu kurumları var, bölge bölge nasıl bir mesai kademelendirilmesi gerekir. Sağlık Bakanlığının vaka verilerini de göz önüne alarak bir değerlendirme yapıyoruz. Silivri'deki tapu dairesine kademeli bir mesai getirmenin merkezdeki trafiğe etkisi olmaz, ama merkezdeki ilçelerde bu uygulama trafikteki yığılmaların ve toplu taşıma araçlarındaki insan yoğunluğunun önüne geçer. Eylülde okullar ve üniversiteler açıldığında bu yoğunluğun önüne nasıl geçeriz, sosyal mesafeyi toplu ulaşımda nasıl koruruz, tüm bunlara ilişkin çalışma yapılıyor. Örneğin toplu ulaşımı yolculuklarında üniversite öğrencilerinin payı yüzde 30 civarında. Uzaktan eğitim ile bu oran düşürülebilir" diye konuştu.
ÖZEL ARAÇLAR %10 ARTTI
Ulaşım Bilim Kurulu, salgın dönemine ilişkin İstanbul'la ilgili bir trafik anketi de yaptı. GSM operatörleri üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre, salgın nedeniyle özel araç kullanımı yüzde 33'ten yüzde 43'e yükseldi. Prof. Dr. Ilıcalı "İstanbul trafiğinde özel araçların sayısının artması demek, aynı zamanda trafik kaosu demek. Bunun önüne geçilmesi için toplu ulaşıma yönelik alınacak tedbirlerle yığılmaların azaltılmasını hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.