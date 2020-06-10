İSTANBUL'DA KİMLER EVDEN ÇALIŞABİLECEK?

İstanbul'da uygulanması düşünülen kademeli mesai sisteminde hangi kurumların geçiş yapacağı belli değil. Bu meslek grupları açıklanmadı.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı "Şu anda İstanbul'un hangi ilçesine ne kadar yolculuk yoğunluğu var, bu ilçelerde hangi işletmeler, hangi kamu kurumları var, bölge bölge nasıl bir mesai kademelendirilmesi gerekir. Sağlık Bakanlığının vaka verilerini de göz önüne alarak bir değerlendirme yapıyoruz. Silivri'deki tapu dairesine kademeli bir mesai getirmenin merkezdeki trafiğe etkisi olmaz, ama merkezdeki ilçelerde bu uygulama trafikteki yığılmaların ve toplu taşıma araçlarındaki insan yoğunluğunun önüne geçer. Eylülde okullar ve üniversiteler açıldığında bu yoğunluğun önüne nasıl geçeriz, sosyal mesafeyi toplu ulaşımda nasıl koruruz, tüm bunlara ilişkin çalışma yapılıyor. Örneğin toplu ulaşımı yolculuklarında üniversite öğrencilerinin payı yüzde 30 civarında. Uzaktan eğitim ile bu oran düşürülebilir" diye konuştu.