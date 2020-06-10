Esengül Civelek kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek hangi görevlerde bulundu?

Esengül Civelek kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Esengül Civelek kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt aranmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan valilik atamaları kararlarına göre üç yıldır Muğla Valisi olarak görev yapan Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı. Esengül Civelek'in hayatı ve görev yaptığı yerler de merak konusu oldu.

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR?

Esengül Civelek, 1958 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğmuştur. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1980 yılında Maliye Bakanlığı'nda devlet görevine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Türkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Uluslararası Haber Ajansı A.Ş, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünde üst düzey görevlerde bulunmuştur.