Ömer İnan kimdir? MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ömer İnan kimdir? MEB Personel Genel Müdürü olarak atanan Ömer İnan kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzun yıllardır MEB bünyesinde görev yapan Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi olarak atandı. Boşalan koltuğa ise Ömer İnan geçti. Bu değişikliğin ardından Ömer İnan ismi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Ömer İnan kimdir?
ÖMER İNAN KİMDİR?
1976 Samsun doğumlu olan Ömer İnan Milli Eğitim Bakanlığı'nda daire başkanlığı yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olarak atanmasıyla birlikte Ömer İnan'da özel kalem müdür oldu. Bir süredir Özel Kalem müdürü görevini başarılı bir şekilde yürüten Ömer İnan 10 Haziran 2020 tarihinden itibaren sevilen Bürokrat Hamza Aydoğdu'nun yerine atanmıştır.
HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?
10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya gelen Hamza Aydoğdu, ilköğretimini Bitlis'in Ahlat ilçesinde tamamladı. Bitlis Ticaret Lisesinden mezun olan Aydoğdu, 1992 yılında Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunda Muhasebe bölümünden ve1996 yılında tekrar Kayseri ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Van 100. Yıl Üniversitesinde yüksek lisansını, 2011 yılında da Gazi Üniversitesinde doktorasını tamamladı.
HAMZA AYDOĞDU'NUN TEZLERİ
Doktora tezi: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri
Yüksek Lisans tezi: Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma
HAMZA AYDOĞDU'NUN MESLEK HAYATI
1996 yılında dershane öğretmenliği ve yöneticiliği ile meslek hayatına başlayan Hamza Aydoğdu, 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atandı. 2003 ile 2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Aydoğdu, 2007 - 2008 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2008 ile 2013 yılları arsında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Hamza Aydoğdu, 2013'den 10 Haziran 2020 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaptı.
Zeki ve çalışkan bir eğitimci olarak tanınan Aydoğdu, yakın çevresi, çalışma arkadaşları ve sosyal medyada oldukça sevilen genç bürokratlar arasında yer almaktadır.