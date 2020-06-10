Ömer İnan kimdir? MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan kimdir, kaç yaşında, nereli?

HAMZA AYDOĞDU'NUN TEZLERİ

Doktora tezi: Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri

Yüksek Lisans tezi: Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma

HAMZA AYDOĞDU'NUN MESLEK HAYATI

1996 yılında dershane öğretmenliği ve yöneticiliği ile meslek hayatına başlayan Hamza Aydoğdu, 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atandı. 2003 ile 2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak görev yapan Aydoğdu, 2007 - 2008 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2008 ile 2013 yılları arsında Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Hamza Aydoğdu, 2013'den 10 Haziran 2020 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Zeki ve çalışkan bir eğitimci olarak tanınan Aydoğdu, yakın çevresi, çalışma arkadaşları ve sosyal medyada oldukça sevilen genç bürokratlar arasında yer almaktadır.