İzmir Valisi değişti. Yeni Vali Yavuz Selim Köşger oldu. Aydın Valisi olarak görev yapan Köşger bundan sonra İzmir Valiliği görevini yürütecek. Başkan Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre 41 ilde valiler değişti. 2020 Valiler Kararnamesi de vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, hangi illerde valiler değişti? Yeni atanan valiler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki İzmir yeni Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger nerelidir, önceki görevleri nelerdir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.