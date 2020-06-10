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    • 10.06.2020 11:53
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    Son dakika: duyurdu! 'da çözülme sürüyor

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 2 'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

    MSB duyurdu! PKK'da çözülme sürüyor

    Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından () yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 1 teröristin Nusaybin'de hudut karakoluna, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin de Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

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