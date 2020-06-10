Başkan Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara göre 41 ilde valiler değişti. 2020 Valiler Kararnamesi de vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, hangi illerde valiler değişti? Yeni atanan valiler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. İşte Valiler Kararnamesi 2020 ile atanan valiler! Süleyman Elban, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adana valiliği görevine atandı. Peki Süleyman Elban kimdir? Nerelidir? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.