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    • 10.06.2020 21:55
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    ""nin ikinci gününde müzikseverlerle buluştu

    İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan ve bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı ""nin ikinci gününde müzikseverlerle buluştu.

    Yeditepe Konserleri'nin ikinci gününde Sibel Can rüzgarı

    İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan ve bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci gününde müzikseverlerle buluştu.

    Can, performansı sırasında Başkan 'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

    "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

    'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk gününde sahne almıştı.

    Etkinliğin ilk 10 gününde Pekkan ve Can'ın ardından, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.


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