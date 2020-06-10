Erkaya Yırık kimdir? Elazığ yeni Valisi Erkaya Yırık nereli, önceki görevleri neler?

Erkaya Yırık kimdir? Elazığ yeni valisi Erkaya Yırık kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle birçok ilin valisinin yeni değişirken, yeni valiler de atandı. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla 17 vali merkeze çekildi. Kararnameyle 41 kente yeni vali ataması yapıldı. Elazığ'a atanan yeni vali Erkaya Yırık kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki, Erkaya Yırık kimdir, nerelidir, önceki görevleri nelerdir?
ELAZIĞ VALİSİ ERKAYA YIRIK KİMDİR?
İlköğrenimini 1980 yılında Almanya'da tamamlayan Erkaya YIRIK orta ve lise eğitimini Aksaray'da gördükten sonra 1987 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.
1994 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Niğde Kaymakam Adayı olarak mesleğe girdi. Sırasıyla Kastamonu Araç, Konya-Emirgazi, Sinop-Dikmen, Bingöl-Yedisu, Yozgat-Şefaatli Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Aksaray İl Özel İdaresi Kurucu Genel Sekreterliğini yaptıktan sonra Yozgat Vali Yardımcılığı, Konya-Kulu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.
2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 3 yıl süren Mardin-Kızıltepe Kaymakamlığı görevinden sonra Melikgazi Kaymakamı olarak mesleğe devam eden Erkaya Yırık; Hidayet Nur, Numan, Selim ve Durmuş Alp' in babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.