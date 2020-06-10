Erkaya Yırık kimdir? Elazığ yeni Valisi Erkaya Yırık nereli, önceki görevleri neler?

1994 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Niğde Kaymakam Adayı olarak mesleğe girdi. Sırasıyla Kastamonu Araç, Konya-Emirgazi, Sinop-Dikmen, Bingöl-Yedisu, Yozgat-Şefaatli Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Aksaray İl Özel İdaresi Kurucu Genel Sekreterliğini yaptıktan sonra Yozgat Vali Yardımcılığı, Konya-Kulu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 3 yıl süren Mardin-Kızıltepe Kaymakamlığı görevinden sonra Melikgazi Kaymakamı olarak mesleğe devam eden Erkaya Yırık; Hidayet Nur, Numan, Selim ve Durmuş Alp' in babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.