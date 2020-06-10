Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz TBMM'de Özgür Özel son dakika yumruk olayı nedir?

TBMM'de CHP'li Özgür Özel'e yumruk atması ile gündeme gelen Ülkü Ocakları teşkilatları içerisindeki aktif vazifeler alan Olcay Kılavuz'un hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz Özgür Özel'e neden yumruk attı? 2018 yılında MHP milletvekili olarak Meclise giren Olcay Kılavuz aslen Niğde Azatlılı ve 35 yaşında. Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünden 2015 yılında mezun olan Olcay Kılavuz Kadriye Kılavuz ile evli.
Olcay Kılavuz Özgür Özel'e neden yumruk attı?
Enis Berberoğlu ile ilgili TBMM'de yapılan oylamada CHP'li vekillerin zaman geçirmesi ile başlayan gerginlik sonrası Olcay Kılavuz'un Özgür Özel'e arkadan gelerek saldırdığı iddia edildi.
OLCAY KILAVUZ KİMDİR?
18 Ekim 1985 Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğdu.
İlk ve orta öğretimini Niğde'de tamamladı. Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi'nden mezuniyetinin ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden mezun oldu.
Olcay Kılavuz Kadriye Kılavuz ile evli
Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde de 2015 yılında mezun olmuştur ve Spor Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Ülkü Ocakları teşkilatları içerisinde aktif vazifelerinden sonra 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Olcay Kılavuz, 2010 yılında Üniversitelerden ve Orta öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
2011 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atanan Olcay Kılavuz, 10 Mayıs 2012'den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkan vekilliğini yürütmeye başladı. 9 Aralık 2012 itibariyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı'na atandı. Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Olcay Kılavuz Milliyetçi Hareket Partisi'nden 24 Haziran 2018 seçimleri için Mersin'den 1. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.
ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
21 Eylül 1974 senesinde dünyaya gelen Özgür Özel aslen Manisalıdır. Eczacı ve siyasetçi olan Özel 24., 25. ve 26. dönem Manisa milletvekiliği yapmıştır. 24 Haziran 2015 tarihinden beri CHP grup başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirmiştir
Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönem de Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.
İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.