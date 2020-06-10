Mehmet Makas kimdir? Erzincan yeni Valisi Mehmet Makas nereli, önceki görevleri neler?

Sırasıyla Afyon-Hocalar, Sinop-Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere' de Londra Middlesex Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi kursu aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kararnameye göre, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur'a atanırken Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas'ta Erzincan Valisi olarak atandı.

Erzincan Valisi olarak atanan Mehmet Makas, 2007- 2011 yıllarında Refahiye Kaymakamı olarak 4 yıl boyunca görev yapmıştı.