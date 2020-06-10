Mehmet Makas kimdir? Erzincan yeni Valisi Mehmet Makas nereli, önceki görevleri neler?

Mehmet Makas kimdir? Erzincan yeni valisi Mehmet Makas kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle birçok ilin valisinin yeni değişirken, yeni valiler de atandı. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan valiler kararnamesinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanmasıyla 17 vali merkeze çekildi. Kararnameyle 41 kente yeni vali ataması yapıldı. Erzincan'a atanan yeni vali Mehmet Makas kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki, Mehmet Makas kimdir, nerelidir, önceki görevleri nelerdir?
ERZİNCAN VALİSİ MEHMET MAKAS KİMDİR?
Mehmet Makas, 1975 yılında Karabük ili Safranbolu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Safranbolu'da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1993-1997 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.
Daha sonra yedek subay olarak vatani görevini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde Yüksek Lisansını yaptı. 2000 yılında Kastamonu'da Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.
Sırasıyla Afyon-Hocalar, Sinop-Saraydüzü Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Daha sonra bilgi ve deneyimini arttırmak üzere altı ay süre ile İngiltere' de Londra Middlesex Üniversitesi'nde eğitim gördü. Yurda döndüğünde Milli Güvenlik Akademisi Kamu Diplomasisi kursu aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Kararnameye göre, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur'a atanırken Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas'ta Erzincan Valisi olarak atandı.
Erzincan Valisi olarak atanan Mehmet Makas, 2007- 2011 yıllarında Refahiye Kaymakamı olarak 4 yıl boyunca görev yapmıştı.