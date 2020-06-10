Emirhalil köyü yakınlarındaki arazide hayvan otlatan bir kişi, bölgede kaybolan iki büyükbaş hayvanı parçalanmış halde buldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Arazide gördüğü hayvanı aslana benzeten ve cep telefonunun kamerasıyla uzaktan fotoğrafını çeken vatandaş, İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verdi. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

MUHTAR: ÇOBANIMIZ TELEFONUYLA ÇEKTİ, HATTA ASLANIN DİŞİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi.