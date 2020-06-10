Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bakan Albayrak, o ziyaretle ilgili bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.
Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum. pic.twitter.com/QOe1jo585m— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 10, 2020
Bakan Albayrak, o ziyaretle ilgili bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.