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    • 10.06.2020 18:15
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Danıştay Başkanı 'e ziyaret: Başarılar diliyorum

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı , görevine yeni başlayan 'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı ziyaret
    Hazine ve Maliye Bakanı , görevine yeni başlayan 'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.




    Bakan Albayrak, o ziyaretle ilgili bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Danıştay Başkanlığı görevine yeni başlayan Sayın Zeki Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine ve tüm ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e ziyaret: Başarılar diliyorum
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