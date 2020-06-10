Koronavirüs ölüm, vaka ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını bekliyor. Dün Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 993 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İşte 10 Haziran koronavirüs tablosu...
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Toplam vaka sayısının 172 bin 114, can kaybının 4 bin 729 olduğu, 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 144 bin 598'e ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşılan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"na göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı, 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken, 3 bin 218 hasta iyileşti.
Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, yoğun bakımdaki hasta sayısı 642 ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281 oldu.
"VİRÜSÜN ETKİSİNİN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLİMSEL BİR VERİ YOK"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son 24 saatte iyileşen hasta sayısının üçte biri kadar yeni hasta olduğunu bildirdi.
Koca, "Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.
SİNEMA, TİYATRO VE GÖSTERİ MERKEZLERİ AÇILABİLECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:
"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 00.00'a uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir."
Anayasa Mahkemesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği" iddiasıyla yapılan bireysel başvuruyu, başvuru yollarının tüketilmemiş olması nedeniyle kabul edilemez buldu.
İSPANYA'DA İKİ GÜNDÜR YENİ ÖLÜM KAYDEDİLMEDİ
İspanya'da toplam vaka sayısı 289 bin 46'ya çıkarken son 24 saatte hiç can kaybı yaşanmayan ülkede ölüm sayısı 27 bin 136'da kaldı. Bugünkü veriler ışığında İspanya'da iki gündür yeni can kaybı kaydedilmedi.
DÜNYADA SON DURUM
İngiltere'de ölenlerin sayısı 40 bin 883'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 289 bin 140'a yükseldi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı salgın nedeniyle iptal edildi.
İngiltere'de hükümet, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 40 binin üzerinde olduğunu duyursa da Ulusal İstatistik Kurumu gerçek can kaybının 50 bini geçtiğini bildirdi.
İtalya'da ise can kaybı 34 bin 43'e, toplam vaka sayısı 235 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı da 168 bin 646'ya ulaştı.
Fransa'da can kaybı 29 bin 296'ya yükselirken vaka sayısı 154 bin 591, iyileşen kişi sayısı da 71 bin 506 olarak açıklandı. Ülkede hükümetin salgın yönetimine ilişkin soruşturma açıldı.
İran'da ise can kaybı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi. Vaka sayısının da 2 bin 95 artarak 175 bin 927'ye ulaştığı ülkede 138 bin 457 kişi iyileşti.
Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Kovid-19 teşhisi konulan 3 kadının sağlıklı bebekler dünyaya getirdiği belirtildi.
Tahran ve Fars eyaletine bağlı tüm kentlerde 103 gün aradan sonra maske ve kişisel seccade şartıyla cuma namazı kılınacağı bildirildi.
Katar'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısıtlamaların aşamalı olarak gevşetileceği açıklandı.
Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkede daha önce mayıs ya da haziran aylarında beklenen vaka sayılarında ulaşılacak tepe noktasının, yeni yapılan tespitlere göre temmuz sonu ya da ağustos ayı içinde gerçekleşeceğini ifade etti.
Kenya'da 81 sağlık çalışanında virüs tespit edildi.
Umman'da yaz turizm sezonunun başlaması sebebiyle Kovid-19 önlemleri kapsamında 4 vilayetin karantinaya alındığı duyuruldu.
Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.