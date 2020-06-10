9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Toplam vaka sayısının 172 bin 114, can kaybının 4 bin 729 olduğu, 3 bin 218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 144 bin 598'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter'dan paylaşılan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"na göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı, 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat ederken, 3 bin 218 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 415 bin 179, yoğun bakımdaki hasta sayısı 642 ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı 281 oldu.