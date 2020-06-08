Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan'a çok sert uyarılarda bulundu ve " Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" dedi.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



YUNANİSTAN HADDİNİ BİLMEZSE TÜRKİYE'NİN YAPACAĞI ŞEY BELLİDİR

Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Güney Kıbrıs'ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteylle yakmaya, bir tarafta Yunan bayrağını, öbür tarafta paçavra asıyorlar. Siz bunları yaptığınızda karşılıksız kalır mı? Siz uyarılara kulak asmıyorsunuz.







"AYASOFYA İÇİN DANIŞTAY'IN KARARINI BEKLİYORUZ"

Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Türkiye'nin kurumları var. Parlamentosu var Danıştay'ı var. Karar verilir icra makamı gerekli adamı atar. Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez. Bugün sayın Bahçeli açıklama yaptı. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği bekliyoruz. Sonra da atılması gereken neyse ona göre atılır.

Bir de kara var. Karada da atılan ve atılmakta olan adımlar var. Şimdi bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığı çalışma var. O çalışmalar üzerinden de yine bir adım inşallah atılacak.