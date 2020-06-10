Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.06.2020 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.06.2020 09:46
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'ın resti Yunan basınında! İyice tutuştular

    Son dakika haberi... ’un, 'ye karşı askeri çatışmaya hazır oldukları imasına gösteren Başkan 'ın "Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir” sözleri, Yunan medyasında manşet oldu. Birçok yayın organı, Erdoğan'ın Yunanistan karşısında geri adım atmamakta kararlı olduğunu belirterek, Erdağan'ın kararlı duruşunu "Erdoğan’dan Yunanistan’a: Yerinizi bilin", "Erdoğan’dan Yunanistan’a sondaj ve Ayasofya tehdidi" manşetleriyle okuyucuya duyurdu.

    Erdoğan'ın resti Yunan basınında! İyice tutuştular

    Yunan yönetiminin aleyhine art arda yaptığı açıklamalar, bardağı taşırma noktasına getirdi.

    Son olarak 'un, Türkiye'ye karşı askeri çatışmaya hazır oldukları imasının ardından Başkan , son noktayı koydu.

    ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
    Yunan yönetiminin haddini aşan yorumlarına karşı "Yunanistan boş durmuyor, kurusıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dalga ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, Ayasofya eleştirilerine de yanıt verdi.

    "Bu sefer de kalkıyorlar 'Sakın ha! Ayasofya'yla ilgili orayı camiye çevirmeyin' Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Bunun için sizden izin almaya, müsaade almaya asla tevessül etmez." açıklamasında bulunan Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında olay yarattı.

    "ERDOĞAN YUNANİSTAN'A MEYDAN OKUDU"
    Yunan medyası, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını "Erdoğan Yunanistan'a gözdağı verdi" açısıyla gündeme taşıdı.

    Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, olay yaratan sözleri "Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu" başlığıyla verdi.

    "YUNANİSTAN'A YERİNİZİ BİLİN DEDİ"
    Birçok yayın organı, Erdoğan'ın Yunanistan karşısında geri adım atmamakta kararlı olduğunu belirterek, Erdağan'ın kararlı duruşunu "Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yerinizi bilin", "Erdoğan'dan Yunanistan'a sondaj ve Ayasofya tehdidi" manşetleriyle okuyucuya duyurdu.

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın resti Yunan basınında! İyice tutuştular
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri