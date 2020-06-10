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    • 10.06.2020 10:12
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    Sabah gazetesi yazarı 'dan 'na tepkisi: Siz kimlerle ortaksınız?

    Gelecek Partisi Genel Başkanı ’nun hakkında kullandığı ifadeleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “'un Fethi'ni 600 yıldır sindirememiş Bizans torunlarının rahatsızlığını anlarım da bizim "hızlı İslâmcı" Ahmet Davutoğlu'na ne oldu da böyle rahatsız oldu anlayamadım. "Ortak sembollerimiz sıkıştığınızda kullanacağız bir kart değildir" buyurmuş. Hayırdır Ahmet Bey, siz kimlerle ortaksınız; kimin adına itiraz ediyorsunuz? Açıkça söyleyin biz de bilelim” diye yazdı.

    Siz kimlerle ortaksınız?
    İşte Hilal Kaplan'ın yazısından bir bölüm:

    "AK Parti sıkışmış, Ayasofya kartını açmış" diyorlar.

    Bilakis, "sıkışmış" bir hükümet, Ayasofya'yı açmayı aklının ucundan dahi geçiremezdi. Geçirtmezler, yaptırımlara boğar, tehdit eder, sindirir ve pes ettirirlerdi. O yüzden bugüne değin doğru dürüst konuşulamadı bile.

    iktidarı, dünya sahnesinde 'nin yerini sağlamlaştırdığı ve elbette asırlık rüyamız olduğu için 'yı tekrar esas kimliğine kavuşturmak istiyor. Biz Ayasofya'yla, Ayasofya cemaatiyle buluştuğu gün, gerçek anlamda özgür bir ülke olduğumuzun kanıtı olacak. Fethedilmiş 'un gözbebeği, elbet bir gün...

    Hızlı "İslâmcı"nın Ayasofya rahatsızlığı
    İstanbul'un Fethi'ni 600 yıldır sindirememiş Bizans torunlarının rahatsızlığını anlarım da bizim "hızlı İslâmcı" Ahmet Davutoğlu'na ne oldu da böyle rahatsız oldu anlayamadım. "Ortak sembollerimiz sıkıştığınızda kullanacağız bir kart değildir" buyurmuş. Hayırdır Ahmet Bey, siz kimlerle ortaksınız; kimin adına itiraz ediyorsunuz? Açıkça söyleyin biz de bilelim.

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