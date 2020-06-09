Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit edilen Aybüke Yalçın'ı anlamlı bir mesaj yayınlayarak andı.

Başkan Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın'ı rahmetle anıyorum.

Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.