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    • 09.06.2020 13:19
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, şehit öğretmen için anlamlı paylaşım

    Son dakika haberi... Başkan , 'da terör örgütü 'nın kalleş saldırısında şehit edilen hesabından anlamlı bir paylaşımda bulunarak andı.

    Başkan , 'da terör örgütü 'nın kalleş saldırısında şehit edilen 'ı anlamlı bir mesaj yayınlayarak andı.

    Başkan Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın'ı rahmetle anıyorum.

    Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum.

    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın için anlamlı paylaşım
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