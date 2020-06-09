



Mehmet Ceyhan; "COVID-19 salgınında gördük ki bir hastalığın mevcut aşısının olup olmaması o salgının büyüklüğünü ve dünyada oluşturduğu tehlikeyi çok ciddi oranda etkiliyor. Çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli. Aşılar hemen etkisini göstermediği için salgın bittiğinde yapılması, çocukların başka tehlikelere açık olmasına neden olabilir. Dolayısıyla bu dönemde bile aşılama hizmetlerinin devam etmesi gerekiyor. Bakanlık şemasında yer alan 13 aşıyı zamanında yaptırmalıyız. Çocukluk çağı aşıları sayesinde sadece ülkemizde yılda yaklaşık 14 bin, dünyada ise her yıl 2-3 milyon ölüm engelleniyor." dedi.