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    • 09.06.2020 15:18
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    üyesi 'in mezarlıkta çektiği video klibi hakkında soruşturma başlatıldı!

    Geçtiğimiz günlerde bir üyesi tarafından video paylaşıldı. olduğu tespit edilen şahsın videosunda ilginç bir kıyafet giydiği ve Osmanlı döneminden kalma mezarların üzerinden yürüdüğü görüldü. Belen'in kabirler üzerinde çektiği video klibi ’e ihbar edildi. Savcılık tarafından video klibini çeken şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

    Mezarlıkta LGBT'li rezaleti!

    Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde 'li bir şahıs tarafından çekilen video klip 'e ihbar edildi. Savcılık tarafından video klibi çeken hakkında soruşturma başlatıldı.

    Geçtiğimiz günlerde bir klip yayınlandı. Klip iddiaya göre LGBT üyesi Batu Belen tarafından çekildi. Klipte, ilginç bir kıyafet giyen Belen'in Osmanlı döneminden kalma mezarlar üzerinde yürüdüğü ve müzik eşliğinde görüntü verdiği görüldü.

    İHBAR EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Belen'in mezar taşlarına ve kendisine odak oluşturarak sergilediği hareketlerin yer aldığı görüntü, bir izleyici tarafından CİMER'e ihbar edildi. Eyüp Sultan mezarlığında çekildiği iddia edilen video görüntüde, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından Batu Belen hakkında soruşturma başlatıldı.

    Sabah/ Dilek Yaman

    Haberler Güncel LGBT üyesi Batu Belen'in mezarlıkta çektiği video klibi hakkında soruşturma başlatıldı!
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