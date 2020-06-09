Osmanlı döneminden kalma tarihi kabirler üzerinde LGBT'li bir şahıs tarafından çekilen video klip CİMER'e ihbar edildi. Savcılık tarafından video klibi çeken Batu Belen hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir klip yayınlandı. Klip iddiaya göre LGBT üyesi Batu Belen tarafından çekildi. Klipte, ilginç bir kıyafet giyen Belen'in Osmanlı döneminden kalma mezarlar üzerinde yürüdüğü ve müzik eşliğinde görüntü verdiği görüldü.

İHBAR EDİLDİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belen'in mezar taşlarına ve kendisine odak oluşturarak sergilediği hareketlerin yer aldığı görüntü, bir izleyici tarafından CİMER'e ihbar edildi. Eyüp Sultan mezarlığında çekildiği iddia edilen video görüntüde, 'Dini değerlerin aşağılandığı' gerekçesiyle savcılık tarafından Batu Belen hakkında soruşturma başlatıldı.

Sabah/ Dilek Yaman