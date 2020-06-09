İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ'nün TSK içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış askeri personel olan örgüt mensupları ile askerlerden sorumlu mahrem imamların ankesör/büfe ve ücret karşılığı örgütsel iletişim modeline uygun irtibat sağladığı tespit edilen, aralarında eski askeri öğrenci, ihraç ve 21'i muvazzaf asker olan toplamda 114 hedef şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak operasyon başlatıldı.

İstanbul Merkezli 37 ilde bugün saat: 01.00'da eş zamanlı olarak başlatılan operasyonla 114 hedef şüpheli şahıstan 69'u yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili firar durumunda bulunan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Sema Alim Dalgıç/Sabah