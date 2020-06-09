



VATANDAŞTAN İSKİ'YE TEPKİ: EVDE HAMAMIMIZ YOK

Evde 2 kişi yaşadıklarını belirten bir diğer vatandaş da İSKİ tarafından gönderilen fahiş faturaya sosyal medya hesabı üzerinden "Evde iki kişiyiz gelen su faturası bu. Bildiğimiz kadarıyla bir hamamımız yok" diyerek tepki gösterdi. Yüksek kesilen faturada yine "Tüketiminiz önceki dönemlerdeki ortalama tüketiminizden daha fazladır. Lütfen tesisatınızı kontrol ediniz" mesajının yer aldığı görülüyor.