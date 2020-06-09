CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSKİ'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu sefer de vatandaşın cebine göz diken İSKİ, haziran ayı faturalarında 'Lütfen tesisatınızı kontrol edin" deyip resmen soyguna kalkıştı. Faturalardaki tutarsız ve yüksek rakamları gören vatandaşlar isyan etti.
TESİSATINIZI KONTROL EDİN DEYİP SOYMAYA ÇALIŞIYORLAR
İSKİ tarafından bir vatandaşa mayıs ayında 101 lira olarak gönderilen faturanın haziran ayında 325 lira olarak kesilmesi tepkilere yol açtı.Yüksek gelen faturada "Tüketiminiz önceki dönemlerdeki ortalama tüketiminizden daha fazladır. Lütfen tesisatınızı kontrol ediniz" mesajının yer alması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada vatandaşlar, "Tesisatınızı kontrol edin deyip resmen soymaya çalışıyorlar" şeklinde tepkilerini dile detirdi.
VATANDAŞTAN İSKİ'YE TEPKİ: EVDE HAMAMIMIZ YOK
Evde 2 kişi yaşadıklarını belirten bir diğer vatandaş da İSKİ tarafından gönderilen fahiş faturaya sosyal medya hesabı üzerinden "Evde iki kişiyiz gelen su faturası bu. Bildiğimiz kadarıyla bir hamamımız yok" diyerek tepki gösterdi. Yüksek kesilen faturada yine "Tüketiminiz önceki dönemlerdeki ortalama tüketiminizden daha fazladır. Lütfen tesisatınızı kontrol ediniz" mesajının yer aldığı görülüyor.
4 AYLIK SU FATURASININ GÖRÜNTÜLERİ SOYGUNU KANITLAR NİTELİKTE
CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ tarafından mağdur edilen bir başka vatandaş da 4 aylık su faturasının fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdi. Mart ayında 61 TL, nisan ayında 60 TL, Mayıs ayında 64 TL olarak kesilen su faturasının haziran ayında 137 TL olarak kesilmesi İSKİ'nin soygununu gözler önüne serdi.
SAYAÇTA BAŞKA FATURADA BAŞKA
İSKİ'nin 719 metreküp kullanımı olan bir sayaca 819 metreküp üzerinden fatura kesmesi vatandaşın dikkatinden kaçmadı. O vatandaş, Twitter hesabından "İSKİ iki gün önce fatura kesmiş sayaca bakınca başka faturaya bakınca başka. Her şey çok güzel olacak" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.