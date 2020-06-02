"KOKU OLUYOR"

Bölgeye yürüyüş ve spor yapmak için gelenler de yayılan ağır kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Yayılan kötü kokuyla ilgili konuşan Tamer Bulursayar, "Kumsal bölgedeki atığın buraya boşaltıldığını düşünüyorum. Arıtma tesisi kendi çevresine fayda etmedi. Koku ve denizdeki kirliliğin nedeni; coğrafik bir bölgesel yansıma mı bilemiyorum. Menekşe ve Avcılar kıyısında keskin bir koku var. Hem evsel hem sanayi kokusu var. Kirlilik, denizin kahverengi renginden belli. Şu an bulunduğumuz alanda sürekli koku olur. Buradan geçmemeye çalışırız" dedi.