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    • 09.06.2020 21:00
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    Emniyet’ten o görüntülere açıklama geldi: İnceleme başlatılmıştır

    ’da asker uğurlamasında pompalı silahların ve tabancaların ateşlendiği anlara ait skandal görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında basın açıklaması yaptı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında, görüntülerin asker uğurlamasına ait olduğu beyan edildi. Şikâyete konu olmadığı belirlenen görüntüler hakkında Emniyet inceleme başlatıldığını vurguladı. İşte Sabah'tan 'nın özel haberinin detayları...

    Emniyet’ten o görüntülere açıklama geldi

    "Ankara'da skandal görüntüler! Pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar" başlıklarıyla haberler yapıldı ve da yer alan bazı paylaşımlar oldu.



    Bu görüntülerde asker uğurlamasında pompalı silah ve tabancaların ateşlendiği görüldü.


    Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yaptı.

    2017 YILINA AİT GÖRÜNTÜLER HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI
    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün basın açıklamasında, "09 Haziran 2020 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarından 'Ankara'da skandal görüntüler! Pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar' şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur: Habere konu görüntülerin 1 Kasım 2017 tarihinde C.F.U. isimli şahsın asker uğurlanması sırasında çekildiği ve bu tarihe kadar herhangi bir ihbar ve şikâyete konu olmadığı tespit edilmiştir. 2017 yılına ait görüntülerle ilgili olarak adli soruşturmaya esas olacak şekilde inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    DAMLA KAYA

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