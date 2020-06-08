Son dakika: Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

TRT Canlı Yayını https://t.co/rAvbSt0bgj — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 8, 2020

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.



Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor.







102 ÜLKEYE YARDIM GÖNDERDİK

Türkiye'de hamdolsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeledeye de devam ediyoruz. 102 ülkeye yardımlar gönderdik.





Yeşilköy'deki havalimanımızın bir bölümünü kalktık 45 günde biz burayı 1008 odalı hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma iki hastaneden birini de üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Askeri havalimanının yanına yapalım dedik, 1008 odalı oraya da onu yaptık. En ileri teknolojiyi kullandık. Bunlarda 16'şar amelitathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Bu hocamızın koronada ölmesi buna bir farklılık arz ediyor. Bütün talebeleri bize telefon üstüne telefon ederek teşekkür etti.





11 ŞEHİR HASTANEMİZ OLDU

Aynı şekilde Okmeydanı'ndaki şehir hastanesini de orayı da Cemil Hoca'nın adını oraya verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşerim. Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Hadımköy'de İsmail Niyazi Kurtulmuş abimizin adını verdik. Şehir hastanelerini genişleterek devam ettiriyoruz. 11 şehir hastanemiz oldu. Bunların hava ulaşımıyla entegre oluşu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Uçak iniyor 5 dakikada orada. Tedavi bitince ailesiyle beraber hava ambulansıyla gelmişse o şekilde ayrılacak. Bir tarafta Sabiha Gökçen öbür tarafta mâlum İstanbul Havalimanı var. Şu anda yurtdışından hastalar gelmeye başladı. En kısa zamanda hızlandıracak bu işi.



YOLLAR KULLANILABİLECEK

Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizde olduğu zaman bu yolları belediyemiz yapacaktı. Şu anda belediye mâlum zihniyete kaptırılınca bunlar 'bizim paramız yok yapamayız' dedi. Allah'tan ki işbaşındayız. Ulaştırma Bakanımız sağolsun kısa zamanda yolları bitirdi. Şimdi bir de oraya metroyu yapıyoruz. Bakanlığımız onu da bitirecek. O da bitince hastaneye geliş gidişler çok daha rahat olacak. İstanbul'a bu yakışırdı.



MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK

Sevgili halkıma hitap ediyorum. Aman ne olur, ihmal etmeyin. Bir kere maskeyi ihmal etmeyin. İki mesafe. 1,5 metre kesinlikle bu mesafeyi koruyalım. Üç temizlik. Elimizi bir yere sürdük, hemen elimizi yıkayalım. Dezenfekte olalım. Yapalım ki, başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz yerli yerince hakikaten ele alınırsa ben inanıyorum ki, kısa zamanda 65 yaşındaki kardeşlerim, ağabeylerim bu işten zarar görmeyecektir. 18 yaş altı onları da birleştirdik. İki bölümde değerlendiriyorduk. Orada da gençlerimiz de 'Ben gencim nasıl olsa bana bir şey olmaz' demesin. Bu hafta sonu maalesef piknik alanlarında, yol kenarlarında, askere gidenler filan yaptıkları işler, doğru şeyler değil. Sen meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu virüs farklı bir virüs. Tek çare Bilim Kurulu hocalarımızın söyledikleri maske, mesafe, temizlik.



ÜNİVERSİTESİ OLMAYAN ŞEHRİMİZ KALMADI

Bugünün rakamlarına baktığımızda 989'a düştü. Vefat 18'e kadar inmişti, bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakımda 625. Burası artık daha da aşağı insin istiyoruz. Entübe 261 burayı da aşağıda görmek istiyoruz. Bugün iyileşenlerin sayısı güzel. Olumlu bir sinyal. Test 39 bin 361 bayağı yüksek. Ben daha çok vefata da bakıyorum. Ne kadar sıfırlarsak çok daha tabii mutlu olacağız. Gelişmeler bu noktada fena değil. Şu anda dünyada 11. sıradayız. Sayın Trump'a bu rakamları verince 'Ooo' dedi. Biz siyasette yola çıktığımızda Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz demiştik: Eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Bu dört temel taşın üzerine ulaşımı, tarımı, dış politikayı ilave ettik. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 81 ilin 81'inde üniversitemiz var.



VATANDAŞLARIMIZ RAHAT BİR ŞEKİLDE İLAÇLARINI ALABİLİYORLAR

Avrupa'da, Amerika'da ücretsiz ilaç alabilir misiniz? Bay Kemal zamanında hastanelerin alt katında eczaneler vardı, ilacı bulamıyordunuz. Biz bunu kaldırdık, dedik ki istediğiniz eczaneden ilacını alırsın. Rahat bir şekilde eczaneden ilaçlarını insanlarımız alabiliyor. İnsanlar ölüyor torbalar içerisinde bir yana koydular. Ülkenin adını vermeyelim şimdi. Fransa'yı dinlediğinizde havasından geçilmiyor. Tablo ortada. 100 kişiden 18'i Fransa'da hayatını kaybetmiştir. Hamdolsun biz de çok farklı seyretti. Hala da böyle seyrediyor. Biz vatandaşlarımızda herhangi bir ayrımı yapmıyoruz. Bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz.

YAPIŞIK İKİZLERLE İLGİLİ MÜJDEYİ VERDİ: KIRKBEŞ DOKTOR BU YAVRULARIMIZIN AMELİYATINA GİRDİ

İki tane tersten yapışık yavru. Yaşları 2,5. Türkiye'de bunu kimlere gösterdiysek bir netice alamadık. Dediler ki, 'Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmirli bir doktor yaptı'. Doktor arkadaşlarım resimleri çektiler gönderdiler. Biz bu iki yavrumuzu Antalyalı, bunları İngiltere'ye gönderdik. Doktor Keşmirli. Bizden de iki doktor gönderdik. Doktor Celani adı. Bizim iki doktor da ameliyatı girdiler. Kırk iki kişilik ekiple ameliyat gerçekleşti. Hamdolsun bu yavrularımız şu anda başarılı geçen ameliyattan sonra oradaki belli bir süreyi doldurdular. Belki bir ay, belki 15 gün sonra Türkiye'ye dönüş olacak.



BİR TÜRK ARMATÖR VE DOKTOR SAHİP ÇIKTI

İyi niyetimizle adımı attık. Orada bir Türk armatör, bir de Keşmirli 'Bedeli ne ise biz ödeyeceğiz' dediler. Bu bedeli üstlendiler. Öyle olsa da olmasa da biz bu işi üstlenmiştik, yapacaktık. Bu yavruların ameliyatı böylece gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bu. Bütün vatandaşlarına genç yaşlı sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.