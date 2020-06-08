8 Haziran On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte haftanın kazanan numaraları belli oldu. Geçen hafta pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişlerde 10 bilen 3 kişi, 169 bin 379 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayanlar haftanın sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte 8 Haziran On Numara çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar
8 HAZİRAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.
GEÇEN HAFTA KİM, NE KADAR KAZANDI?
On Numara oyununun 930. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 169 bin 379 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 146 kişi 2 bin 320 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1869 kişi 181 lira 55'er kuruş, 7 bilen 18 bin 978 kişi 25 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 116 bin 350 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 280 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.