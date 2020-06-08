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    • 08.06.2020 16:10
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    Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

    sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütünün propagandasını yapan, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici ve bulunan kişiler hakkında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 9 kişi yakalandı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

    Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar dikkat!

    Sosyal medya üzerinden terör örgütü 'nın propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.


    sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici ve ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    Dün sabah erken saatlerde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 9 kişi yakalanırken dijital materyal ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri süren 9 kişinin yanı sıra Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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