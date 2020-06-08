Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 9 kişi gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici ve Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Dün sabah erken saatlerde harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 9 kişi yakalanırken dijital materyal ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadeleri süren 9 kişinin yanı sıra Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.