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    • 08.06.2020 14:35
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    (Uğur) ve devletin gizli belgelerini bakın nasıl dışarıya çıkarmış!

    bünyesinde görev yapan , ODA TV Haber Müdürü (Uğur) ve Tele-1 Televizyonu Temsilcisi ’in; “Siyasal ve ” suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan bünyesinde görev yapan , ODA TV Haber Müdürü ve Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi 'in; devletin gizli kalması gereken bilgileri askeri kurumların dışına çıkardığı bildirildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri; astsubay Erdal Baran, Müyesser Uğur ve İsmail Zeki Dükel'i, bugün saat 06:30 itibariyle Ankara ve 'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde gözaltına aldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2019/190608 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; şüphelilerin "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edildi.

    KENAN KIRAN-SABAH

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