Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdal Baran, ODA TV Haber Müdürü Müyesser Uğur ve Tele-1 Televizyonu Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel'in; devletin gizli kalması gereken bilgileri askeri kurumların dışına çıkardığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlileri; astsubay Erdal Baran, Müyesser Uğur ve İsmail Zeki Dükel'i, bugün saat 06:30 itibariyle Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun 2019/190608 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; şüphelilerin "Siyasal ve Askeri Casusluk" suçunu işledikleri, devletin gizli kalması gereken bilgilerini telefon yoluyla askeri kurumların dışına çıkardıkları ifade edildi.

KENAN KIRAN-SABAH