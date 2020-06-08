Müyesser Yıldız kimdir? Gözaltına alınan Müyesser Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müyesser Uğur Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Müyesser Uğur Yıldız'ın kendi adına kayıtlı telefondan 'Askeri casusluk' suçu kapsamında askeri personel olan E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı belirlendi. İkilinin Türkiye'nin uzun süredir irtibat halinde oldukları, askeri suç içerikli 29 ayrı eylemlerinin bulunduğu, son olarak ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin Libya'daki birlikleriyle ilgili kritik görüşmeler gerçekleştirdikleri öğrenildi.