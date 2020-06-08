Müyesser Yıldız kimdir? Gözaltına alınan Müyesser Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli?

Müyesser Yıldız kimdir? Askeri casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Müyesser Yıldız kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'Askeri casusluk' suçlamasıyla Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Yıldız, Oda TV'nin Ankara Haber Müdürü olarak görev yapıyordu.
NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Askeri casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah Başsavcı Yüksel Kocaman'ın talimatıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Müyesser Uğur Yıldız'ın Ankara Çankaya'daki evinde arama yapıldı. Aramada evde bulunan dijital materyallere el konulurken suç içerikli deliller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Müyesser Uğur Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in de gözaltına alındığı öğrenildi.
Müyesser Uğur Yıldız'ın kendi adına kayıtlı telefondan 'Askeri casusluk' suçu kapsamında askeri personel olan E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı belirlendi. İkilinin Türkiye'nin uzun süredir irtibat halinde oldukları, askeri suç içerikli 29 ayrı eylemlerinin bulunduğu, son olarak ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin Libya'daki birlikleriyle ilgili kritik görüşmeler gerçekleştirdikleri öğrenildi.
Soruşturma kapsamındaki suçlamalar arasında, Türkiye'nin Libya ve Suriye Idlib'deki savaş planlarının "Askeri Casusluk" maksadıyla sızdırılmasının da olduğu öğrenildi.
Şüpheliler, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Bilindiği gibi, Müyesser Uğur Yıldız'ın eşi emekli emniyet müdürü…
MÜYESSER YILDIZ KİMDİR?
Müyesser Yıldız, Türk gazeteci. Adıyaman Besni'de doğan Müyesser Yıldız, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda eğitim gördü. Bulvar gazetesi çıkınca orada gazeteciliğe başladı. Bulvar'ın kapatılmasının ardından mesleğine Tercüman'da devam etti.
Sırasıyla Bulvar, Tercüman, Günaydın, Akşam gazetelerinde ve Nokta Dergisi'nde çalıştı.
Müyesser Yıldız Odatv'de yazılar yazmaktadır. Haziran 2012'de 16 ay tutuklu bulunmasına neden olan Odatv davasından tahliye olmuştu.