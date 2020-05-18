Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün.

Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi...

Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil,

devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır pic.twitter.com/kcDPaA3Ewy