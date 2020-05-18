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    Son dakika: 'dan OdaTV çalışanı 'a sert tepki

    Son dakika haberine göre, Çemçe grubuna yapılan operasyonla ilgili provokasyon yapmaya çalışan terör sempatizanı OdaTV çalışanı 'a hesabında sert cevap verdi.

    OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a sert tepki
    Çemçe grubuna yapılan operasyonla ilgili provokasyon yapmaya çalışan terör sempatizanı OdaTV çalışanı 'a hesabında sert cevap verdi.

    YENİDEN SIZMAYA ÇALIŞTILAR
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Çemçe grubunun yok edildiğini ve bölgeye yeniden sızmaya çalışan teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

    Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a sert tepki
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