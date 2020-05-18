İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çemçe grubuna yapılan operasyonla ilgili provokasyon yapmaya çalışan terör sempatizanı OdaTV çalışanı Müyesser Yıldız'a sosyal medya hesabında sert cevap verdi.
YENİDEN SIZMAYA ÇALIŞTILAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Çemçe grubunun yok edildiğini ve bölgeye yeniden sızmaya çalışan teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerine yer verdi.
Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 18, 2020
Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi...
Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil,
devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır pic.twitter.com/kcDPaA3Ewy
YENİDEN SIZMAYA ÇALIŞTILAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Çemçe grubunun yok edildiğini ve bölgeye yeniden sızmaya çalışan teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi... Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerine yer verdi.